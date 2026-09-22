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Царьград

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В Люберцах суд рассмотрит дело о тройном убийстве 23-летней давности

В Люберцах суд рассмотрит дело о тройном убийстве 23-летней давности

В Люберецкий городской суд направлено дело о тройном убийстве, совершённом в 2002 году, по которому проходят исполнитель, пособник и подстрекатель.

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