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Мажуга сообщил о росте числа выпускников, выбравших естественно-научные предметы на ЕГЭ

Мажуга сообщил о росте числа выпускников, выбравших естественно-научные предметы на ЕГЭ

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) 2026 года прошел штатно, в этом году его сдавало более 660 тысяч выпускников школы, отметил первый зампред Комитета ГД по науке и высшему образованию Александр Мажуга («Единая Россия»).

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