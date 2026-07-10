Мажуга сообщил о росте числа выпускников, выбравших естественно-научные предметы на ЕГЭ

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) 2026 года прошел штатно, в этом году его сдавало более 660 тысяч выпускников школы, отметил первый зампред Комитета ГД по науке и высшему образованию Александр Мажуга («Единая Россия»).
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