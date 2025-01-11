«Прославился на весь мир»: глава Якутии подарил новый нож штурмовику, победившему противника из ВСУ в рукопашной схватке

Глава Республики Якутия Айсен Николаев встретился с бойцом 39-й отдельной мотострелковой бригады Андреем Григорьевым, который обрёл известность в начале 2025 года после того, как в соцсетях стало расходиться видео его схватки на ножах с десантником ВСУ.