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«Прославился на весь мир»: глава Якутии подарил новый нож штурмовику, победившему противника из ВСУ в рукопашной схватке

«Прославился на весь мир»: глава Якутии подарил новый нож штурмовику, победившему противника из ВСУ в рукопашной схватке

Глава Республики Якутия Айсен Николаев встретился с бойцом 39-й отдельной мотострелковой бригады Андреем Григорьевым, который обрёл известность в начале 2025 года после того, как в соцсетях стало расходиться видео его схватки на ножах с десантником ВСУ.

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