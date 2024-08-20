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Daily Moscow

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Байден заявил, что мировым лидером могут быть лишь США

Байден заявил, что мировым лидером могут быть лишь США

В ходе выступления на национальном съезде Демократической партии США в Чикаго американский президент Джо Байден заявил, что мировым лидером могут быть только Штаты.

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Комментарии
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Svetlana Kuzmina
В стране Лжецов и Мерзавцев (США) нет и никогда нИ будет лидеров способных вести за собой мир, потому как нет в этой стране (ЛиМ [США]) адекватных, благородных, высокообразованных людей. Эта страна прогнила и развратилась, подмяв под себя нашу планету в погоне за собственным благополучием, ввергая остальные страны в нищету и войны, поскольку именно на войне эта страна наживает свои капиталы, а на нищете, получает бесплатную рабочую силу. Если Байден имел ввиду ЭТО, то наверное, он прав, но в силу своего слабоумия, забыл, что мир уже прозрел и увидел всё кощунство США.
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21 час.
саша пупкин
Ну во главе с самоходным дедом, дааа) Куда ж вы мир то заведете???)))
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19 час.

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