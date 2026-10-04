Новый сталелитейный завод снизит затраты на 25% и выбросы СО2 на 98%

По данным Hertha, США сейчас импортируют почти все высокочистое железо, используемое для этих магнитов, и не имеют собственных производственных мощностей для этого материала.
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