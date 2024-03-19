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Чем сейчас занимается Ада Роговцева, которая открыто заявила, что ненавидит россиян

Чем сейчас занимается Ада Роговцева, которая открыто заявила, что ненавидит россиян

Ада Роговцева, фото: YouTubeНародная артистка СССР Ада Роговцева, проживающая в настоящее время в Киеве и выразившая свою поддержку Вооруженным Силам Украины, высказала свое мнение о России, вызвав реакцию ее коллег из Российской Федерации.

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Комментарии
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Vitalich
Вместе с прошмандонной, вот будет троица старух Изергилей
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5 час.
МБ
Марина Биченова
Маразм по-украински!
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50 мин.
ФЮ
Фаина Юсупова
Зачем ты снималась и жила с нами русскими?
Ответить
46 мин.

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