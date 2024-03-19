Чем сейчас занимается Ада Роговцева, которая открыто заявила, что ненавидит россиян

Ада Роговцева, фото: YouTubeНародная артистка СССР Ада Роговцева, проживающая в настоящее время в Киеве и выразившая свою поддержку Вооруженным Силам Украины, высказала свое мнение о России, вызвав реакцию ее коллег из Российской Федерации.
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