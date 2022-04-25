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Rai Al Youm: США совершили преступление, заморозив валютные резервы России

Rai Al Youm: США совершили преступление, заморозив валютные резервы России

Соединенные Штаты Америки совершили преступление против России, заморозив золотовалютные резервы (ЗВР) Центробанка, а также оказывая беспрецедентное давление на страны мира, чтобы вынудить их присоединиться к антироссийской санкционной политике.

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