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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Валентина Родионенко: «Складывается впечатление, что власти Нидерландов делают все, чтобы осложнить россиянам задачу выхода на Олимпиаду»

Бывший старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко высказалась о ситуации с визами для участия в чемпионате мира в Нидерландах.

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