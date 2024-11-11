"Хочу дар многодетная семья": Мадины атаковали "Авито"

Алексей Васильев На Авито что-то отдавать бесплатно - себя не любить. Столько всякой шушеры пасется... Выставляйте за символическую цену. И строго с самовывозом. Или по друзьям-знакомым раздавайте. С церковниками вопрос сложный. Где-то народ вменяемый, а где-то и понты из-под рясы лезут. Мне в этом плане удобнее - игуменья имеется, которая всегда все четко и по делу разложит. Нужны конкретные вещи - даст список, есть что-то у меня - быстро скажет, что пристроит. https://author.today/reader/381176/3516728 Книга Writober-2024, Глава 1. Рюкзак., Алекс Бутаров читать онлайн Author.Today

Вячеслав Васильев Возил в храм еженедельно и не только детские вещи.Соседи(семей 30)новые русские увидев мои передвижки ,стали приносить мешки мне на крыльцо.Половина детского были даже с этикетками.Пока не увидел не успев уехать,как сбежались работники храма и начали делёжку вещей,хотя меня уверяли ,что всё в детские дома передают.Стал возить в свой посёлок и маме оставлял,чтобы отдавала многодетным.Потом она сказала-больше не вози.Причина -людям это не помощь оказалась а банальная халява.Мама мне сказала-сходи посмотри за огородами-глянул и был в шоке,за забором двух многодетных семей стояло две скирды детской одежды-одели,запачкали-за огород.Короче-стал принесёные "дары"выкидывать в мусорный контейнер .На душе легче,понял,что жизнь стала другая и мне с моим воспитанием делать нечего на этом празднике жизни