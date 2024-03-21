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Любимый Сочи

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Наткнулись на список квартир в Сочи выставленных на продажу собственниками

Наткнулись на список квартир в Сочи выставленных на продажу собственниками Предыстория — коллега с другого канала решил-таки перебраться на Юг и рассматривает Сочи как новое место жительства.

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