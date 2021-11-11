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Тайное становится слитым: мошенники завладели данными о тратах граждан

Тайное становится слитым: мошенники завладели данными о тратах граждан

Россияне жалуются на звонки мошенников, имеющих полный доступ к счетам и тратам клиентов. Кроме уже привычных ФИО или адреса на руках у злоумышленников оказалась информация об актуальных суммах на картах и расходах вплоть до самых «свежих» операций.

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