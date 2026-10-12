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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Егоров о Ещенко: «Андрею тяжело дается переход в медиафутбол. Для него это было чем-то не очень серьезным»

Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров высказался о главном тренере команды Андрее Ещенко. «Возможно, стоило раньше проводить собрание с тренерским штабом.

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