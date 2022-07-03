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«Под Лисичанском – каша из бегущих сдаваться заградотрядов и ВСУшников» – военный эксперт

«Под Лисичанском – каша из бегущих сдаваться заградотрядов и ВСУшников» – военный эксперт

Владимир Гладков.   Взятый в оперативное окружение подразделениями НМ ЛНР и ВС РФ в Лисичанске украинский гарнизон практически лишен возможности восполнять военно-технические и людские потери и активно подавляется артиллерийским и авиационным огнем.

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