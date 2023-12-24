Новокузнецкий «Металлург» назначил нового главного тренера

Хоккейный новокузнецкий клуб «Металлург» назначил нового главного тренера, им стал Равиль Хайдаров.«Желаем успешной работы и достижения самых максимальных целей!» - говорится в сообщении в официальной группе клуба ВКонтакте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии