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Царьград

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Новокузнецкий «Металлург» назначил нового главного тренера

Новокузнецкий «Металлург» назначил нового главного тренера

Хоккейный новокузнецкий клуб «Металлург» назначил нового главного тренера, им стал Равиль Хайдаров.«Желаем успешной работы и достижения самых максимальных целей!» - говорится в сообщении в официальной группе клуба ВКонтакте.

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