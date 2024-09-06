Профессиональная эскортница из Австралии Мики Дэниелс утверждает, что большая часть ее клиентов не хочет заниматься сексом.
Эскортница рассказала о печальном секс-тренде среди клиентов
Комментарии
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Samarium
Почему бы проституток не называть ПРОСТИТУТКАМИ .... тем, кем они и являются на самом деле???
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15 час.
А
Александр24
А это то же самое, когда бытовое блядство женщины скромно называют "отношениями". Ну хочется им, даже в своих глазах, выглядеть чуточку приличнее.
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10 час.
Karmadon
Мои вам соболезнования.
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8 час.
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