Женские страсти
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Женские страсти

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Эскортница рассказала о печальном секс-тренде среди клиентов

Эскортница рассказала о печальном секс-тренде среди клиентов

Профессиональная эскортница из Австралии Мики Дэниелс утверждает, что большая часть ее клиентов не хочет заниматься сексом.

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Комментарии
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Samarium
Почему бы проституток не называть ПРОСТИТУТКАМИ .... тем, кем они и являются на самом деле???
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15 час.
А
Александр24
А это то же  самое, когда бытовое блядство женщины скромно называют &quot;отношениями&quot;. Ну хочется им, даже в своих глазах, выглядеть чуточку приличнее.
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10 час.
Karmadon
Мои вам соболезнования.
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8 час.

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