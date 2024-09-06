Эскортница рассказала о печальном секс-тренде среди клиентов

Почему бы проституток не называть ПРОСТИТУТКАМИ .... тем, кем они и являются на самом деле???

А

Александр24

А это то же самое, когда бытовое блядство женщины скромно называют "отношениями". Ну хочется им, даже в своих глазах, выглядеть чуточку приличнее.