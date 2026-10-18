Пожизненно осужденный «черный риелтор» запросил дополнительных денег от ФСИН. Об этом сообщает Mash.По данным Telegram-канала, Тельман Сайфаев, признанный виновным в расправе над 11 людьми, отбывает наказание в колонии «Белый лебедь».