Резников: Украина прошла испытания Хаймарсами и хочет еще

Украина выдержала испытание успешным использованием недавно поставленных американских дальнобойных артиллерийских систем HIMARS, однако все еще сильно нуждается в дополнительных поставках вооружения, в частности – бронетехники и беспилотников.
Украина выдержала испытание успешным использованием недавно поставленных американских дальнобойных артиллерийских систем HIMARS, однако все еще сильно нуждается в дополнительных поставках вооружения, в частности – бронетехники и беспилотников.
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