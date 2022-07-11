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Резников: Украина прошла испытания Хаймарсами и хочет еще

Резников: Украина прошла испытания Хаймарсами и хочет еще

Украина выдержала испытание успешным использованием недавно поставленных американских дальнобойных артиллерийских систем HIMARS, однако все еще сильно нуждается в дополнительных поставках вооружения, в частности – бронетехники и беспилотников.

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