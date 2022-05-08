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Ученые определили точное количество секса для людей каждого возраста

Ученые определили точное количество секса для людей каждого возраста

Вы знаете, кто чаще занимается сексом — 20-летние или 40-летние? А в каком возрасте человек больше всего нуждается в интимной близости? Американские ученые провели исследования среди людей разного возраста и пола, чтобы определить, как годы влияют на потребность в сексе.

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