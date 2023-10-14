Автоинструктор из Барнаула рассказал, что делать водителю, если заклинило педаль газа

По словам автоинструктора, главное – не паниковать за рулем 13 октября в Барнауле на проспекте Строителей произошло ДТП – водитель на автомобиле Toyota Corolla Runx не справился с управлением и въехал в автобусную остановку напротив гостиницы "Барнаул", погиб один человек, еще пятеро получили травмы.