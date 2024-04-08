Небратья атаковали территорию бывшего спиртзавода в Курской области

Дрон ВСУ сбросил взрывное устройство на территорию бывшего спиртзавода. Атака привела к возгоранию.Минувшей ночью, 8 апреля, украинский беспилотник сбросил взрывчатку на территории бывшего спиртзавода недалеко от села Гуево Суджанского района.
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