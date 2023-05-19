Настало время для публикации одного архивного материала

Нас тысячи, тех кто все помнит!Это для того, чтоб мы понимали: откуда "растут ноги" распрей армейцев (высших эшелонов) с сотрудниками ЧВККирилл РомановскийMay 18, 2023 27 марта 2016 года подразделения ЧВК «Вагнер» освободили сирийскую Пальмиру.