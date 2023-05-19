Жизнь - театр

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  • Ольга
    Это просто ужас какой-то...🥲Настало время для...
  • Ольга
    А псевдоним Директор ни о чем не говорит..?Настало время для...
  • ВераВерная
    Да уж...удивляться - так увлекательно))) Главное, момент не упустить!Удивляться все умеют

Настало время для публикации одного архивного материала

Настало время для публикации одного архивного материала

Нас тысячи, тех кто все помнит!Это для того, чтоб мы понимали: откуда "растут ноги"  распрей армейцев (высших эшелонов) с сотрудниками ЧВККирилл РомановскийMay 18, 2023 27 марта 2016 года подразделения ЧВК «Вагнер» освободили сирийскую Пальмиру.

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