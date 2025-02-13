FT: траты России на оборону превышают расходы всей Европы вместе взятой

Президент США Дональд Трамп, пообещавший быстро положить конец конфликту, заявил, что его администрация провела «очень серьезные» переговоры с Москвой, и посетовал, что США тратят слишком много средств на конфликт и европейскую безопасность в целом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии