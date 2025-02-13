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Несекретные материалы

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  • Юрий Астахов
    Только полный идиот поверит США, после конкретных ее действий.. Тут и договор о сокращении БОВ, сокращении средств ПВ...Фундамент большой...
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FT: траты России на оборону превышают расходы всей Европы вместе взятой

FT: траты России на оборону превышают расходы всей Европы вместе взятой

Президент США Дональд Трамп, пообещавший быстро положить конец конфликту, заявил, что его администрация провела «очень серьезные» переговоры с Москвой, и посетовал, что США тратят слишком много средств на конфликт и европейскую безопасность в целом.

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