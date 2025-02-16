«Это безумие»: в США забили тревогу в связи с провокациями Киева в районе ЗАЭС

ВАШИНГТОН, 16 февраля, ФедералПресс. Бывший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор заявил, что западные лидеры могут оказаться ответственными за потенциальную катастрофу в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии