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Худобин отразил 36 бросков «Манитобы» из 37 и одержал 3-ю победу в сезоне АХЛ

Антон Худобин отразил 36 бросков «Манитобы» из 37 и одержал 3-ю победу в сезоне АХЛ. Россиянин помог «Техасу» одержать победу над «Мус» (4:1) в матче регулярного чемпионата и был признан его 2-й звездой.

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