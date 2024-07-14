Ученые из США доказали вредность близкого проживания к месторождениям нефти

Новое исследование, проведенное учеными Факультета общественного здравоохранения Бостонского университета (BUSPH), позволяет говорить о том, что проживание вблизи нефтяных и газовых месторождений сопровождается повышенным риском развития психических расстройств у женщин, планирующих беременность.
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