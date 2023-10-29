Военный сообщил о безуспешных попытках ВСУ подойти к позициям РФ под Херсоном

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытаются создать себе безопасный подход к позициям российских военных под Херсоном, для чего активно используют беспилотные летательные аппараты (БПЛА) на линии соприкосновения, однако это не приносит никакого результата.