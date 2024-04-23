РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

259 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • чвсатпкьл
    Пусть просят тогда в этом случае временный вид на жительство у страны пребывания какие могут быть проблемы.  No probl...Игра в прятки: ук...
  • Иван Щукин
    А так ремонтируются не только лифты! Вот ежемесячно все мы платим за так называемый "капремонт", а также за текущий р...В челябинской мно...
  • Владимир Козлов
    Может быть затем Иран поможет России закончить СВО.Президент Ирана п...

На Ямале увеличат штрафы за неправильный выгул собак

На Ямале увеличат штрафы за неправильный выгул собак

На Ямале будут увеличены штрафы за неправильный выгул собак. «Сегодня на заседании Комитета по государственному устройству, местному самоуправлению и общественным отношениям рассмотрели изменения в некоторые региональные законы, в том числе, в Закон автономного округа «Об административных правонарушениях».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх