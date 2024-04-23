На Ямале увеличат штрафы за неправильный выгул собак

На Ямале будут увеличены штрафы за неправильный выгул собак. «Сегодня на заседании Комитета по государственному устройству, местному самоуправлению и общественным отношениям рассмотрели изменения в некоторые региональные законы, в том числе, в Закон автономного округа «Об административных правонарушениях».
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