Знакомство с прапрадедом: для чего и как изучать свою родословную

АЛ

Александр Ляхов

Интересный факт. История примерно 80% населения начинается с октября 1917 года. В крестьянских семьях нет истории. Нет развития. Родился, работал, пахал, женился родил детей и умер. Все это циклически повторялось из поколения в поколение. Только после семнадцатго года началось движенье, рост культурный профессиональный. Этот рост индивидуален и интересен для истории семьи. Сейчас наблюдается процесс деградации. Дети менее образованы, их мечты и стремления принижены по сравнению с мечтами их родителей. История для большинства населения закончилась. Опять топтание на месте. Бег по кругу.\