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Знакомство с прапрадедом: для чего и как изучать свою родословную

Знакомство с прапрадедом: для чего и как изучать свою родословную

Алгоритм по погружению в семейную историю дает эксперт-генеалог «Семейный портрет». Петр Кончаловский, 1917 Генеалогия — это историческая дисциплина, изучающая историю родов и родственные связи.

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Комментарии
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Александр Ляхов
Интересный факт. История примерно 80% населения начинается с октября 1917 года. В крестьянских семьях нет истории. Нет развития. Родился, работал, пахал, женился родил детей и умер. Все это циклически повторялось из поколения в поколение. Только после семнадцатго года началось движенье, рост культурный профессиональный. Этот рост индивидуален и интересен для истории семьи. Сейчас наблюдается процесс деградации. Дети менее образованы, их мечты и стремления принижены по сравнению с мечтами их родителей. История для большинства населения закончилась. Опять топтание на месте. Бег по кругу.\
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