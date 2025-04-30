Российские бойцы уничтожили «Градом» позиции ВСУ в Запорожской области

Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» группировки войск «Восток» армии России уничтожили укрепленный район и скопление живой силы украинских формирований на пологовском направлении у населенного пункта Гуляйполе в Запорожской области.
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