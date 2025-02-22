В Сербии планируют выйти на рекордный товарооборот с РФ в ближайшие годы

Из-за западных санкций в последние три года наблюдалось снижение товарооборота между Россией и Сербией, сообщил курирующий вопросы международного экономического сотрудничества в правительстве Сербии министр Ненад Попович.
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