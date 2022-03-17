Телескоп «Джеймс Уэбб» завершил тонкую настройку оптической системы

NASA Команда космического инфракрасного телескопа «Джеймс Уэбб» сообщила об успешном завершении пятого этапа юстировки оптической системы, в ходе которого провела тонкую настройку положения сегментов зеркал, а также инфракрасного прибора NIRCam.
NASA Команда космического инфракрасного телескопа «Джеймс Уэбб» сообщила об успешном завершении пятого этапа юстировки оптической системы, в ходе которого провела тонкую настройку положения сегментов зеркал, а также инфракрасного прибора NIRCam.
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