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Телескоп «Джеймс Уэбб» завершил тонкую настройку оптической системы

Телескоп «Джеймс Уэбб» завершил тонкую настройку оптической системы

NASA Команда космического инфракрасного телескопа «Джеймс Уэбб» сообщила об успешном завершении пятого этапа юстировки оптической системы, в ходе которого провела тонкую настройку положения сегментов зеркал, а также инфракрасного прибора NIRCam.

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