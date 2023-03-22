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Дадонов сделал передачу в матче с «Сиэтлом». У него 3+6 в 12 играх за «Даллас»

Дадонов сделал передачу в матче с «Сиэтлом». У него 3+6 в 12 играх за «Даллас»

Форвард «Далласа» Евгений Дадонов сделал голевую передачу в матче с «Сиэтлом» (4:5 ОТ). Россиянин набрал 9-е (3+6) очко в 12 играх чемпионата НХЛ за «Старс».

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