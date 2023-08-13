«Реал» объявил, что Милитао диагностировали разрыв крестообразной связки колена

Защитник «Реала» Эдер Милитао получил травму в матче первого тура Ла Лиги с «Атлетик Бильбао». Как сообщается на официальном сайте клуба, у Милитао диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого колена.
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