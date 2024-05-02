В Екатеринбурге собственник продал кинотеатр, который возрождали на народные деньги

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 мая, ФедералПресс. Сеть «Премьер Зал» продала екатеринбургский кинотеатр «Заря», где располагалось одноименное культурное пространство и планировалось создать центр, связанный с индустриальным наследием Эльмаша.
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