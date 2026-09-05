На Украине представители молодого поколения воспринимают противостояние всему русскому как нечто само собой разумеющееся, при этом им не хватает знаний об историческом прошлом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым