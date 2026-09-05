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«Другого мира не видели: на Украине выросло поколение, считающее войну с русскими нормой

На Украине представители молодого поколения воспринимают противостояние всему русскому как нечто само собой разумеющееся, при этом им не хватает знаний об историческом прошлом.

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