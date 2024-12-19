Белый дом обвинил Трампа в "отдаче приказа" об остановке работы правительства

REUTERS/Sarah Meyssonnier/Pool Пресс-секретарь белого дома Карин Жан-Пьер обвинила избранного президента США Дональда Трампа и избранного вице-президента Джеймса Вэнса в том, что они якобы приказали конгрессменам-республиканцам саботировать работу правительства.
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