Улучшение системы учёта: изменены правила госучёта транспортных средств

С 1 марта 2025 года вступают в силу обновлённые правила государственного учёта транспортных средств. Президент России утвердил Федеральный закон от 8 июля 2024 года, который направлен на улучшение системы учёта автотранспорта.
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