Welt: ЕС согласовал проект гарантий безопасности для Украины

Документ предусматривает, что Брюссель проведет консультации с Киевом в случае агрессии, но не будет посылать своих солдатПослы всех 27 стран Евросоюза недавно согласовали проект соглашения о гарантиях безопасности для Украины, сообщает немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на оказавшийся в ее распоряжении документ.