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Бюджет РФ сэкономит 635 млн рублей

Резервный фонд правительства в 2022 году пополнится почти на 635 млн рублей за счет экономии средств на оплате труда, командировочных работников зарубежного аппарата МИД, на капитальном ремонте зданий и сооружений загранучреждений Министерства.

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