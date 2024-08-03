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Матч «Реал» – «Барса» в США прерван из-за грозы на 30 минут. Судья увел команды в раздевалки

Матч «Реал» – «Барса» в США прерван из-за грозы на 30 минут. Судья увел команды в раздевалки

Класико проходит на «Метлайф Стэдиум» в Ист-Ратерфорде (0:0, первый тайм). После 11 минут игры главный арбитр Армандо Вильярреаль приостановил матч и на 30 минут отправил команды в раздевалки из-за грозы и молний.

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