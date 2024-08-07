Эксперт Квятковски: США передали Киеву F-16, чтобы избавиться от старой техники

Вашингтон, передав Киеву самолеты F-16, избавился от устаревшей военной техники. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявила бывший аналитик министерства обороны США, подполковник военно-воздушных сил в отставке Карен Квятковски.
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