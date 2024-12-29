Благотворительный турнир по мини-футболу проходит в Петербурге

Его организовали для помощи семьям из Курской и Белгородской областей Благотворительный турнир «Играй сердцем» проходит в Северной столице, сообщил председатель ЗакСа Александр Бельский в своем Телеграм-канале.
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