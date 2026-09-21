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Тульские новости

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Пострадала пассажирка в ДТП на трассе M-2 в Тульской области

Пострадала пассажирка в ДТП на трассе M-2 в Тульской области

В ДТП на трассе M-2 столкнулись три автомобиля: «Kia Sportage», «Volkswagen Polo» и Volvo. Пострадала пассажирка «Kia», она госпитализирована.

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