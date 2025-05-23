НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости Липецка

1 подписчик

Свежие комментарии

  • Егор Горшков
    Это значимое событие не только для города, но и для всего региона.Герман Греф и Иго...

20 квартир пострадали при падении БПЛА на жилой дом в Ельце

20 квартир пострадали при падении БПЛА на жилой дом в Ельце

Сообщаем все, что известно на этот часОбломки БПЛА рухнули на дом в Ельце. Первый заместитель губернатора Липецкой области Александр Рябченко совместно с исполняющим обязанности мэра Ельца Вячеславом Жабиным ночью 23 мая выехали на место происшествия, где обломки беспилотного летательного аппарата повредили многоквартирный дом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх