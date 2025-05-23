20 квартир пострадали при падении БПЛА на жилой дом в Ельце

Сообщаем все, что известно на этот часОбломки БПЛА рухнули на дом в Ельце. Первый заместитель губернатора Липецкой области Александр Рябченко совместно с исполняющим обязанности мэра Ельца Вячеславом Жабиным ночью 23 мая выехали на место происшествия, где обломки беспилотного летательного аппарата повредили многоквартирный дом.