Хирург, который вставлял импланты с флагом России, застраховал руки на 10 миллионов

Добрейкин хотел поддержать страну таким образом.Добрейкин хотел поддержать страну таким образом.Когда пластический хирург Добрейкин задумал устанавливать патриотические импланты, он даже и не подозревал, что о его идее будут говорить тысячи людей.
Добрейкин хотел поддержать страну таким образом.Добрейкин хотел поддержать страну таким образом.Когда пластический хирург Добрейкин задумал устанавливать патриотические импланты, он даже и не подозревал, что о его идее будут говорить тысячи людей.
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