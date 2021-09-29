Медицина стала хуже, потому что евреи уехали

Медвежий уголЗдоровьеМедицина стала хуже, потому что евреи уехали автор - Кактус кактус Каждый человек рано или поздно идет к медикам. К ним не идут радостью поделиться или просто поболтать.Вернуться к статье6615НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВКВиктор КаменскийА образование тоже на евреях держалось?Наталья КозловаКонечно. И культура тоже: музыканты, актеры. Вся Россия только на них и держаласьNatalia ZosimovaМадам, поспешное утверждение. В эстраде - пожалуй. Но в большом искусстве (литература, музыка, живопись, кино) самые весомые создания - русских. Искусство связано на прямую с состоянием умом, с осознанием значительности бытия. Последние десятилетия советского периода и первые десятилетия новой эпохи это время слома эпох, потери ориентиров . Вот искусство и в обмороке, и до сих пор не ожило. А развлекательная эстрада как раз к месту.Nina Roytvarf (Чёрная)Насчет искусства не знаю, но более половины всех крупнейших физиков советской науки -евреи.РДРудольф ДегтяревФамилии евреев-физиков и евреев в других отраслях растиражированы евреями в СМИ. А Вы назовете двух-трех физиков-не евреев? Вопрос: кто создал вакцины Спутник? Ответ: еврей Гинзбург. Лица другой национальности не участвовали, за исключением лаборантов и уборщиц?Nina Roytvarf (Чёрная)Двух-тех неевревв? Конечно, назову. Вавилов (Сергей), Курчатов, Капица, Тамм, Александров, ... Вы, видимо, далеки от науки,если спрашиваете про то, кто создал Спутник. Спутник-это такие мелочи....там и обсуждать нечего.РДРудольф ДегтяревДаже в мелочах главный, единственный и самый умный - еврей.РДРудольф ДегтяревРоссия не держалась на евреях, а вынуждена была смотреть и слушать евреев, засевших на центральных СМИNina Roytvarf (Чёрная)Всеми своими постами (особенно последним) Вы ,как-раз и подтверждаете, что категорически не признаете еврейские таланты, Вы их даже не знаете.. В отличии, от меня, еврейки, , которая может перечислить Вам кучу русских талантов и знает их достижения.РДРудольф ДегтяревА куда делись русские, татарские и иной национальности певцы, музыканты, актеры? Вся Россия не "держалась" на еврейской культуре, а была вынуждена её смотреть и слушать из-за кланового и финансового засилья евреев.Nina Roytvarf (Чёрная)Вот по всему видно, как Вы далеки от науки.РДРудольф ДегтяревФамилии еврейских талантов и бесталанных личностей не сходят с лент СМИ, их вбивают в головы россиян с детства. Вы, как истинная еврейка, выдаёте с апломбом кашу из правды и неправды (не применяю термин ложь). В перечне ученых-русских Вы угадали Вавиловых и Курчатова, остальные - метисы: поляки, украинцы, немцы, шведы с примесью русского. Истинно русских Вы, очевидно, знаете плохо: Сахарова (примесь греческого), Павлова, Семенова, Келдыша, Синельникова, Тихонравова, Соболева и многих других, о которых "забывает" напоминать еврейское СМИ. Прощаю, евреям в России прощают и не это. Но меня озаботило Ваше заявление, что негатив в деяниях евреев (политиков, экономистов, деятелей СМИ и культуры и др.) не подлежит публичному осуждению со стороны еврейской диаспоры, не смотря на то, что от этих деяний страдают миллионы. Да, еврейская история от Ветхого Завета до наших дней показывает, что очень опасно ворошить этот негатив.ААлександрСамая лучшая площадка, для артистов, телевизор, частично радио! Попробуй пролезь туда!!! Из нашего города, один талант пытался. Чтобы попасть на конкурс, запросили 5 лямов, собрали, выступил. Но не прошёл, их отбор. И вообще: Сколько ресторанов с живой музыкой??? Там что евреи? Эти главную кормушку хапнули, телевизор.Nina Roytvarf (Чёрная)Многих, действительно, забыла упомянуть, в одну минуту всех не вспомнишь, писала ,не задумываясь.Всех Вами добавленных разумеется знаю, и знаю их вклад. Но, всех ,кого назвала,как русских, искренне русскими и считала. А Вы, видимо, считаете, что нужно черепа мерить.... Надо же, метисов назвала... И не стыдно такое писать? А где Вас лично евреи ущемили?Не дали Вам себя, так сказать реализовать?Wlad WladМедицина - это СУИЦИД Человечества. Пока медицина выхаживает МУТАНТОВ И ГЕНЕТИЧЕСКИХ УРОДОВ убивают АБОРТАМИ миллионы АБСОЛЮТНО ЗДОРОВЫХ детей. *** По данным ВОЗ только в 2020 году было сделано более 42 миллионов абортов. Столько же погибло во Вторую Мировую, но за 5,5 лет. *** На данный момент МЕНЕЕ 1% людей являются ГЕНЕТИЧЕСКИ ЗДОРОВЫМИ.ААлександрКормят Нас химией, вот Мы и мутируем. А на счёт абортов, вы не правы! Предлагаете, каждый год, по городу строить, или чо мелочиться, по стране!!! Потом есть химию, и туда....! Или ещё лучше, драться за еду и родниковую воду. А животным где жить? В зоопарках??? Тайга, джунгли, сафара-обязаны процветать.Wlad WladКстати об образовании. евреи отказываются учить своих детей ПО ЕВРЕЙСКИМ УЧЕБНИКАМ - они используют РУССКИЕ ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЕ учебники.Mike MikeВраньеНаталья КозловаА может потому, что ввели ЕГЭ? И учат по этой системе и русских, и евреев, и всех остальных.ААлександрЧто Вы прицепились к ЕГЭ. Что все подряд, сдают на 100 балов??? Будто такой лёгкий экзамен, что все стали умными, а на самом деле ни чего не знают.Александр БабковДа куда уж не нахер! А как же Пирогов .Бехтерев и пр великие медики России ? Просто захватив власть в 1918г они успели расставить всюду своих и сделать им дисертации умами подчиненных им русских и пр врачей!РДРудольф ДегтяревЕврей никогда не признает талант другой национальности, расхваливать своих, даже за их глупости - пожалуйста. Зачем ему иноконкурент? Но вот ругать или просто негативно отозваться об еврее - это табу. Вы встречали негативный отзыв какого-либо еврея о Ходорковском, Березовском и др. ворах-мошенниках? А о Чубайсе? Не дождетесь - или промолчат, или похвалят, мол обыграли (не орбдурили!) дураков.Nina Roytvarf (Чёрная)1.А русские , вроде Вас, охотно признают талант евреев? Вы признаете таланты советских выдающихся физиков : Иоффе, Ландау, Зельдовича,Гинсбурга, Шкловского,Френкеля, Понтекормо,..? Я думаю,что даже знаете далеко не всех, только болтать можете о том, что чевой-то у вас отняли. 2.Правильно делают ,что негативно не отзываются о соплеменниках в присутствии других . Между собой , еще как отзываются негативно! Больше, чем кто-либо другой. Говорят плохо о соплеменниках либо в своем кругу, либо с теми людьми ,которым доверяют . Ну не с вами же обсуждать еврекские дела! Лучше бы пример брали.РДРудольф ДегтяревПростите, ПонтекорВо. В моем родстве три ветви связанны с евреями: на еврейках женились двое дядей и один двоюродный брат, поэтому о евреях могу говорить предметно. Ломка менталитета других наций пришлым еврейством, их ярый национализм приводили к трагедиям евреев от дохристианских времен (читайте Ветхий Завет или Тору) до сего дня. Не заставляйте меня думать плохо о той немногочисленной доли еврейской диаспоры, которая не столь глубоко поражения национализмом.Дед ЩукарьА какие-такие "еврейские дела"? Чё это вообще за хрень? Может это как раз то, где собака порылась?))Nina Roytvarf (Чёрная)1.Похоже, речь идет о серьезных комплексах...Человек самодостаточный никогда не напишет, как его "ущемили явреи". 2.А на диаспору мне,честно говоря, наплевать. Я уже давно живу в своей стране.Nina Roytvarf (Чёрная)1.По-моему я ясно написала, что имела в виду в данном случае. Вы читать не умеете? Так повторю: имелось в виду обсуждение некоторых одиозных персонажей еврейского происхождения. Ясно,что с вами ни один еврей обсуждать это не будет. И правильно сделает.Зачем еврею обсуждать своих соплеменников (независимо, хороши они, или плохи)с ярыми антисемитами?Это просто длупо. 2.У русских же есть СВОИ дела, почему они не могут быть у евреев?РДРудольф ДегтяревДа, самодостаточный, порядочный человек не припишет другому то, что он не писал. Но малограмотный еврей-шовинист запросто напишет о сородичах так: "неевреВв" (пост в 14.07 от29.07) или "евреКские дела" (пост в 13.56 от 29.07). Россияне должны быть благодарны Вам за то, что перестали портить атмосферу в РФ.Nina Roytvarf (Чёрная)1.Боже, какой бред!Сказать видно нечего. 2. Говорите за всех россиян? Не много ли на себя берете?Вам в голову даже не приходит,как это вас характеризует? Уж точно не как "самодостаточного и порядчного" .ММарияЧто ещё за бред? Может, и Гитлер проиграл войну потому, что уехали евреи?Валерий АлексеевКогда же они, наконец, все уедут?Nina Roytvarf (Чёрная)А тебе, юноша молодой, ехать некуда.Никому ты, нахер, не нужен.Валерий АлексеевУ меня уже три внука. А у тебя, кроме нищеты, злобы и климакса, ничего нет и не будет.Nina Roytvarf (Чёрная)Ей богу? Вот прямо так и уверен, что у меня, кроме " нищеты, злобы и климакса, ничего нет и не будет". Ой дурак, ой дурак...)ГМГеоргий МихалевЯ же Вам все время говорю, что кругом одни идиоты.РДРудольф ДегтяревВот ещё один кондовый еврей. Не забывайте, что сегодня Вы ели хлеб, испеченный "идиотами", обогревались и освещались благодаря труду "идиотов". А они "идиоты" только потому, не заставляют вас прижать хвосты, на своей земле все еще терпят вам подобных.Nina Roytvarf (Чёрная)1.Немного поправлю предыдущего оратора: конечно же не все такие идиоты, как руди. Конечно же есть очень хорошие и умные русские люди. Но ты явно не из них. 2. Прижать кому-то хвост тебе явно слабо.В чем это собственно выражается?Сам не знаешь, дурак.Валерий АлексеевНадоела, отстань.ГМГеоргий МихалевТы, придурок, я на своей земле живу, я тут родился и потратил жизнь на эту страну и не тебе скоту вонючему, говорить мне о твоем терпении. Ты живешь, падаль, за мой счет и жрешь, потому, что я работаю.bianka БелаяА в этом рассуждении что- то есть. Действительно, национальными еврейскими профессиями издавна являются медицина, часто творческие профессии ( музыка, литература). Самые бездарные идут в парикмахеры- но сколько евреев вы встречали среди токарей или столяров? Действительно, евреи- башковитый народ. Но определяющим , в частности, в медицине, я считаю преемственность. Передача опыта и наставничество в медицине важнее, пожалуй, чем в любой другой профессии. И тут вспоминается ещё одна национальная черта евреев- клановость. Наверное, именно эти два пункта являются решающими, почему именно врачи- евреи чаще всего лучшими оказываются. Ну а то, что творится в нынешнем здравоохранении, заслуга не-евреек Голиковой и Скворцовой, аттракцион под названием " оптимизация". И шоу продолжается: российских врачей заменяют не только среднеазиатские гастарбайтеры, но, по мудрому решению талантливого минздрава, в поликлиники теперь будут направляться юные выпускники медвузов, без опыта и без стажировки ( обязательную и бесплатную интернатуру отменили- оптимизация-с)Татьяна ЧайкаВы это израильтянам скажите)))Там тоже медицина разная,и врачи разные)))РДРудольф ДегтяревЕвреи действительно башковитый народ в том плане, что абсолютно не приемлет физический труд, в почете только труд умственный и поголовное стремление еврейской молодежи к получению высшего образования. Никакой еврей не займется сельским хозяйством, не увидишь еврея у станка, в шахте, на стройке - это участь быдла. И это главная особенность менталитета евреев, воспитываемая с пеленок, семейным воспитанием, всей диаспорой. С этим связано господство евреев в политике, финансах, экономике, СМИ, науке и других гуманитарных отраслях, агрессивная защита своего менталитета, подавление менталитета и абсолютное непризнание "башковитости" других наций. Оптимизация (развал) медицины, образования и пенсионная реформа - порождение "башковитых" евреев. Башковитые есть в любой нации, но не все они имеют равный доступ к вершинам знаний и умений. У башковитого выпускника из провинции, даже при ЕГЭ, меньше шансов набрать большое число баллов, чем у городского жителя, ввиду низкого уровня преподавания и отсутствия дополнительных развивающих программ. Давно назрела необходимость квотирования (по численности нации), мест в гос. ВУЗах, в СМИ и госструктурах (медицинских, образовательных, научных и др.).Nina Roytvarf (Чёрная)Похоже, что Вы никогда не жили (более-менее постоянно) ни в Украине, ни в Молдавии. Иначе не написали бы такую глупость: "Не увидишь еврея у станка, в шахте, на стройке - это участь быдла".bianka БелаяЯ об этом тоже вскользь сказала- еврей обязательно своего свночка, в крайнем случае, племянника пристроит в династийную профессию. А уж если совсем тупой ( и среди башковитых бывают дебилы), то, в крайнем случае, в парикмахеры пойдет. Но, конечно, не в шахтеры ( если только начальником шахты...), не в слесаря. Но в Израиле- таки живут практически одни евреи, так что им приходится и комбайнерами, и водителями мусоровозов работать... или у них гастарбайтеры работают? Тем не менее, через национальные квоты для евреев проходили в СССР. Тоже как- то некрасиво... Всё же надо не фору давать кому бы то ни было, а принимать в ВУЗ и на работу исключительно по талантам. А вот с клановостью и с пусканием пыли в глаза как-то бороться нужно.РДРудольф ДегтяревКвотирование при конкурсном отборе исключает фору. Фора обеспечивается качеством довузовской подготовки. Мне довелось 15 лет работать в Казахстане в ВУЗе при СССР. Директива партии: 75% приема первокурсников должны были составлять лица коренной национальности. Из потока поступающих отбирали лучших. Сейчас наши выпускники руководят всей жизнью нового гос-ва Казахстан.bianka БелаяДа, русских вы успешно выдавили.Сергей РоссиВ моей поликлинике еврейка одна, занимается платным обслуживанием. А так , врачи таджички, кыргызки... немного россиян ( русские, татары, дагестанцы....)Natalia ZosimovaЕвреи талантливый народ. Но я в конце советских времен и даже в самом начале эпохи перемен лечилась у русских и весьма успешно. Сейчас врачи поставлены в какие то бюрократические рамки, почти нет контакта с больным. Это какая то система. Как говорится, лечат не человека, а лечат болезнь. И результаты печальные. Не все можно понять прочитав анализы. Все дело в системе.Сергей МикульскийПрожил на свете 56 лет и никогда не сталкивался с врачами евреями. Жил в Мурманске, Северодвинске, Владивостоке, Кирове и Калининграде.Татьяна Пономарева (Чушенкова)Талантливых врачей, в том числе и евреев, просто извели как класс. Хорошие врачи не нужны. Государству не нужны люди, а тем более болеющие. Лучше быстрее помрут. Раньше ты с врачом общался, а сейчас с пустым местом. На человека отведено 30 секунд. А остальное - все компьютер. Главное не лечить, а в компьютере писать. Так сейчас устроили нашу медицину шибко продвинутые чиновники-реформаторы. Главное не человек, главное (по Медведеву) цифровая экономика, в том числе и медицина. Человек никому не нужен: ни врач, ни пациент. Главное от этих мероприятий определенным бизнесменам деньги получить, а потом хоть потоп.OlegusСубъективная и провокационная статья. Автору с таким уровнем понимания ситуации и журналистской этики следует с бабками у подъезда сплетни жевать, а не лезть в вопросы медицины и этнического самосознания. Уровень медицины падает во всем мире и у нас в стране по более важным причинам. Прежде всего из-за снижения уровня образования и перевода мед. вузов на платную основу, бюджетных мест ничтожно мало. Врачами становятся не те, кто должен ими быть по призванию, а те, у кого есть возможности. Вот и лечат они потом тоже по возможности. А если учесть еще снижение духовно-нравственного уровня населения, коммерциализацию медицины и растущую циничность по отношению к человеческой жизни, то проблема только усугубляется. Автор или глупец, или провокатор! Потому, что если учесть сколько евреев находится в органах государственного управления и, по-прежнему в медицине, то следуя его логике, во всем опять евреи и виноваты! Профессионализм иерархически выше национальной принадлежности. Это аксиома. Иначе, дуракам кое где было бы тесно, и они бы погубили национальное многообразие. Недавно такой же умник, написал об отечественной сатире, что в ней стало больше русских, потому что они стали смешить лучше, чем евреи. Может кому-то не надо писать на публику, сойдут за умных!?РДРудольф ДегтяревСогласен, статья провокационная, сионистски-националистическая, поэтому не имеет авторства.VEvladimir einbinderВладимир. Израиль. 29 лет имел контакт с разными больными и с разными врачами. успех в работе зависит от отношения больного к пациенту и наоборот. и бывает не взаимное понимание.МГМалик ГумеровМедицина , образование , культура ... (да и все сферы) стали хуже, потому менеджеры евреи в 90-е захватили власть в стране ! Олигархи , банкиры , чиновники высшего ранга , ... одни евреи ! Им не до здоровья населения !!! Им страну-народ нужно грабить !!!Nina Roytvarf (Чёрная)вот и наш муслик нарисовался, шел бы лучше своему ослу хвост крутить.Сергей РоссиИ что вы к евреям привязались. Это древний народ, когда славяне и татары еще бегали по пещерам в звериных шкурах, евреи уже имели письменность. Само собой селекция евреев на другом уровне и путь развития у них больше. Но успокойтесь, евреям нужны ваши деньги и всё. А есть еще более древний и развитый народ - китайцы. Им мы вообще не нужныNina Roytvarf (Чёрная)Сергей, а Вам деньги совсем не нужны?Вам хватает? Или нет?АААлекс АрхиповПотому что капитализм.Владимир ПетровБредовое утверждение. Медицина не стала xуже.Wlad WladЛандау та еще МРАЗЬ - жаль, что Капица не дал Сталину его расстрелять. *** Специально для защиты РУССКИХ ученых от "богоизбранных гениев" Сталин и Берия создали "почтовые ящики" куда евреев и близко не подпускали.Wlad WladКстати, Менделеев в конце 19 века рассчитал, что численность населения России к концу 20 века должна составить 500 миллионов человек. У нас же ПО ОФИЦИАЛЬНОЙ статистике - 140, а по НЕОФИЦИАЛЬНОЙ основанной на уровне потребления - всего 80. *** И виноваты в этом ГЕНОЦИДЕ РУССКИХ именно ЕВРЕИ - весь 20 век начиная с Русско-Японской войны и заканчивая Перестройкой именно ЕВРЕИ стояли за РЕАЛЬНЫМ ХОЛОКОСТОМ русского народа, а не ФЕЙКОВЫМ еврейского.Wlad WladКстати, именно Черчиль считал СИОНИЗМ "самой большой мерзостью на планете Земля".ЛБЛюбовь БасановаМед. ВУЗы выпускают недоучек! Необходимо наладить в них образование, хорошую практику у знающих специалистов! Теперь так говорят: "Терапевт ничего не знает и не лечит. Хирург не знает, но лечит. Патологоататом знает все, но не лечит" Такая теперь медицина, "оказывающая услуги".ГМГеоргий МихалевНу из Вашего предложения следует, что нужно патологоанатомам поручить организовать и возглавить образование.)))Православный Коммунист Православный КоммунистПОТОМУ ЧТО ПРИШЁЛ САТАНИНСКИЙ КАПИТАЛИЗМ !!!...Томара Тычковазато у нас на смену грамотным врачам евреям прибыли безграмотные и не знающие русского языка таджики и узбеки. Так что приходится лечиться у бабки знахарки.Комментировать
Свежие комментарии