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Хорошёвка

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Пятый беспилотный «Львенок-Москва» вышел на испытания в столице

Испытания пятого беспилотного трамвая «Львенок-Москва» проходят на Краснопресненской сети Москвы. В беспилотном режиме он работает на маршруте № 10, а на других маршрутах передвигается с водителем, одновременно изучая местность и собирая данные.

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