КУРСКОЕ ПРИГРАНИЧЬЕ — НОВАЯ АКТИВИЗАЦИЯ

КУРСКОЕ ПРИГРАНИЧЬЕ — НОВАЯ АКТИВИЗАЦИЯВраг опять пытается атаковать в направлении хутора Бердин и трассы Р200, ВС РФ успешно держат оборону (стрелочки условные)Вместе с тем подтверждаются наши вчерашние сообщения об успехах в западных локациях оккупированной зоны.