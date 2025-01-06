КУРСКОЕ ПРИГРАНИЧЬЕ — НОВАЯ АКТИВИЗАЦИЯ

КУРСКОЕ ПРИГРАНИЧЬЕ — НОВАЯ АКТИВИЗАЦИЯВраг опять пытается атаковать в направлении хутора Бердин и трассы Р200, ВС РФ успешно держат оборону (стрелочки условные)Вместе с тем подтверждаются наши вчерашние сообщения об успехах в западных локациях оккупированной зоны.
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