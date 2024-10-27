Диана Чебан впервые в истории молдавского кикбоксинга стала чемпионкой мира

Юная молдавская спортсменка Диана Чебан стала чемпионкой мира по кикбоксингу по версии ISKA (одна из самых старых и престижных организаций), на турнире, который проходит с 23 по 27 октября в Вене, Австрия.
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