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Почему язык прилипает к холодному металлу?

Почему язык прилипает к холодному металлу?

Если в холодное время прикоснуться языком к металлическому предмету, можно прилипнуть к нему. Несмотря на то, что все это знают, регулярно находятся умельцы, которые плотно примерзают к качелям, железным трубам и прочим предметам.

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