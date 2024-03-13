Почему язык прилипает к холодному металлу?

Если в холодное время прикоснуться языком к металлическому предмету, можно прилипнуть к нему. Несмотря на то, что все это знают, регулярно находятся умельцы, которые плотно примерзают к качелям, железным трубам и прочим предметам.
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